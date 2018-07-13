Son Dakika! Kılıçdaroğlu 3 Ayrı Davada Başkan Erdoğan'a 95 bin Lira Ödemeye Mahkum Oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ayrı davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

95 BİN LİRA TAZMİNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadesini kullandı.

"PARA TRANSFER EDİYORSUN" DEMESİ 197 BİN LİRAYA MAL OLMUŞTU

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiği iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık 'Man adası belgeleri' tazminat davasında mahkeme Kılıçdaroğlu'nun toplamda 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

ERDOĞAN'A AĞIR HAKARETTEN 2 AYRI DAVA AÇILMIŞTI

Partisinin 35. Olağan Kurultayı ve TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözleriyle Cumhurbaşkanı'na "ağır hakarette" bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında iki ayrı dava açılmıştı.

50 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Duruşmada Kılıçdaroğlu'nun, her bir dava için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25'er bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 16 Ocak 2016'daki CHP 35. Olağan Kurultayı'nda sarf ettiği sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ağır hakaret ve ithamlarda" bulunduğu savunularak, 100 bin liralık manevi tazminat talep edilmişti.