Son Dakika! Kılıçdaroğlu: 15 Vekil Arkadaşımız İsterlerse Geri Dönecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da Anadolu Medya Buluşmaları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP Milletvekiline ilişkin "Arkadaşlarımız görevlerini yapıp geri dönecekler. İsterlerse 15 Milletvekili CHP'ye geri dönecek." açıklamasında bulundu.

"GÖREVLERİNİ YAPIP GERİ DÖNECEKLER"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili soru üzerine, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.

"GENEL BAŞKAN, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAMALI"

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söylemiştim. Yine aynı noktadayım. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır. Bir genel başkanın 80 milyonu kavraması çok zordur. Şahsi düşüncem cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Devletin sigortasıdır. Siyasal partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Tartışmalar olabilir. Cumhurbaşkanlığı makamında sorunlara çözüm üretilir. Ama cumhurbaşkanı tarafsız değilse soruna ne kadar tarafsız yaklaşılabilecek? Sadece bugünü değil geleceği düşünüyoruz" diye konuştu.