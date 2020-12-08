Son dakika: Kick boks antrenörüne cinsel istismardan 71 yıl 18 ay hapis

Ankara'da 4 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan kick boks antrenörüne 71 yıl 18 ay hapis cezası verildi.

Olay, 2019'un Nisan ayında meydana geldi. Dava dosyasına göre kick boks antrenörü Yavuz Ö., sahibi olduğu spor salonuna gelen 3'ü 18 yaşından küçük 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine olay adli merciye bildirildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz Ö. hakkında dava açtı.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına mağdurlar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yavuz Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Yavuz Ö., kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Kimseye cinsel istismarda bulunmadığını iddia eden Yavuz Ö., beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından sanık hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanığı "nitelikli cinsel istismar", "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 71 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı