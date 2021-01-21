SON DAKİKA! Kıbrıs'ta 5.0 deprem! Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Bugün Mersin'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu?
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SON DAKİKA! Kıbrıs'ta 5.0 deprem! Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Bugün Mersin'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu?

21.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:51
SON DAKİKA! Kıbrıs'ta 5.0 deprem! Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Bugün Mersin'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu?

AFAD ve Kandilli deprem son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi! Deprem, Mersin'den de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri!

21 Ocak 2021 öğlen sularında Kıbrıs'ta meydana gelen depremler tüm vatandaşları korkuttu! Mersin'de sallandı! Kandilli Son dakika deprem haberleri twitter ve tüm sosyal medyada gündem oldu! Kıbrıs KKTC'de meydana gelen deprem, Mersin'den de hissedildi! Mersin'in Silifke ve Anamur dahil ilçelerinde hissedilen Kıbrıs son dakika depremleri merak edildi! Peki, 21 Ocak Kıbrıs ve Mersin'de deprem mi oldu? Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Mersin depremi kaç şiddetinde oldu?

MERSİN'DE VE KIBRIS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ son verilerine göre bugün 21 Ocak saat 17:27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden ve Mersin'den de şiddetli bir şekilde hissedildi! Depremin derinliği 55.68 olarak verildi!

SON DAKİKA! Kıbrıs'ta 5.0 deprem! Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Bugün Mersin'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu?
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