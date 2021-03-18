Son dakika! Kıbrıs gazileri Çanakkale şehitlerini "Anadolu Masalları" ile andı

Son dakika gelişmesine göre Kıbrıs gazileri, Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Anadolu Masalları" projesinde masal anlattı.

Kıbrıs gazileri, Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Anadolu Masalları" projesinde masal anlattı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Anadolu Masalları projesinde görev alan öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemiyle ilgili farkındalık çalışması yaptı.

Bu kapsamda, Zonguldak'ta Anadolu Masalları Projesi'nde görev alan masal öğretmenleri, 5 Kıbrıs gazisinin Çanakkale şehitleri için anlattığı "Akıllı İhtiyar" masalını videoya çekti. Çanakkale'deki masal öğretmenleri ise Çanakkale Şehitler Abidesi'nde "Kınalı Ali" hikayesini anlattı.

Gazilerin ve öğretmenlerin yer aldığı video çalışmaları, Anadolu Masalları Youtube kanalında yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin