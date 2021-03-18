Son dakika! Kıbrıs gazileri Çanakkale şehitlerini "Anadolu Masalları" ile andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kıbrıs gazileri Çanakkale şehitlerini "Anadolu Masalları" ile andı

18.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:10
Son dakika! Kıbrıs gazileri Çanakkale şehitlerini

Son dakika gelişmesine göre Kıbrıs gazileri, Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Anadolu Masalları" projesinde masal anlattı.

Kıbrıs gazileri, Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Anadolu Masalları" projesinde masal anlattı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Anadolu Masalları projesinde görev alan öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemiyle ilgili farkındalık çalışması yaptı.

Bu kapsamda, Zonguldak'ta Anadolu Masalları Projesi'nde görev alan masal öğretmenleri, 5 Kıbrıs gazisinin Çanakkale şehitleri için anlattığı "Akıllı İhtiyar" masalını videoya çekti. Çanakkale'deki masal öğretmenleri ise Çanakkale Şehitler Abidesi'nde "Kınalı Ali" hikayesini anlattı.

Gazilerin ve öğretmenlerin yer aldığı video çalışmaları, Anadolu Masalları Youtube kanalında yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Demet Akalın Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Hakan Özmert Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kıbrıs gazileri Çanakkale şehitlerini "Anadolu Masalları" ile andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:11:23. #1.16#
title