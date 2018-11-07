KHK ile İhraç Edilen Doktorlar İçin Yapılan Düzenleme Kabul Edildi

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getirilen madde komisyonda yeniden görüşüldü. KHK ile işten çıkarılan doktorların SGK ile anlaşmalı kurumlar dışında özel sektörde çalışmasını düzenleyen madde kabul edildi. Güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan yeni mezun doktorlar özel sektör kuruluşlarında çalışabilecek.

TEKLİFİN 5. MADDESİ AK PARTİ'NİN ÖNERGESİYLE KABUL EDİLDİ

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle birlikte kabul edildi. Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

TÜM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞABİLMENİN ÖNÜ AÇILDI

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

MADDE NELERİ KAPSIYOR?

Torba sağlık teklifinin 5'inci maddesine göre, terör örgütlerine üyeliği ya da bağlantısından ihraç edilen hekimler sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan kuruluşlarda çalışabilecek ya da muayenehane açabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Maddede bir de değişiklik yapılmıştı. Güvenlik soruşturmasını geçemeyenler kapsamdan çıkarıldı. Bu gruptakiler SGK sözleşmesi olan özel kurumlarda çalışabilecek.