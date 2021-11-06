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Son Dakika | Kestiği ağacın altında kalarak öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Erzincan'da kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Mollaköyü Mahmutlu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal Yılmaz, bahçedeki ağacı keserken devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansa konuldu ve hastane morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Son Dakika | Kestiği ağacın altında kalarak öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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