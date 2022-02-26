Son dakika... Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı - Haberler

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Son dakika... Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'nde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (24) JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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