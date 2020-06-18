Son dakika! Keşan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
18.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:53
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yenimuhacir beldesinden Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları istikametine giden H.C. (87) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.C., ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA