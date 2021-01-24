Son dakika: Kernek Külliyesi'nde kadınlara meslek edindirme kursları veriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Kernek Külliyesi'nde kadınlara meslek edindirme kursları veriliyor

24.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:12
Son dakika: Kernek Külliyesi'nde kadınlara meslek edindirme kursları veriliyor

Son dakika gelişmesine göre Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadınlara yönelik meslek kursları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadınlara yönelik meslek kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı İpek Caddesi'nde bulunan Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde kadınlara kuaför, mefruşat, giyim ve tasarım kursları veriliyor.

Merkezde görevli usta öğreticilerden Kadriye Bulut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde kursların kurallara uygun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Ziya Selçuk Enis Berberoğlu
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Hisarcık Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kernek Külliyesi'nde kadınlara meslek edindirme kursları veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 12:13:33. #1.14#
title