Son Dakika | Kerkük Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek
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Son Dakika | Kerkük Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek

Son Dakika | Kerkük Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın Kerkük Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Irak'ın Kerkük Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Kerkük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu zor mücadele sürecinde kardeş ülke Türkiye'nin yanındayız." ifadesi kullanıldı.

Uzun yıllardır Irak'ın geçirdiği zor süreçte Türkiye'nin her zaman Irak halkının yanında olduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen bölgeler ve insanlara yardım amacıyla "Türk Milletine Kerkük'ten Destek" adıyla kampanya başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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