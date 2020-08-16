Son Dakika | Kerkük'te yola yerleştirilen mayın patladı: 1 ölü
Son dakika haberlerine göre Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından tarım arazisinin bulunduğu bir çiftlikte yere döşenen mayın patladı.
16.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:29
Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından tarım arazisinin bulunduğu bir çiftlikte yere döşenen mayın patladı. Patlamada 1 kadının hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Irak güvenlik kaynaklarına göre bu sabah Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Riyaz ilçesinin Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada 1 kadının hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar tedavi için Kerkük devlet hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçlerinin faili bulmak için geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi. - KERKÜK
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Kaynak: İHA