Son Dakika | Kerkük'te yola yerleştirilen mayın patladı: 1 ölü Son dakika haberlerine göre Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından tarım arazisinin bulunduğu bir çiftlikte yere döşenen mayın patladı.

Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından tarım arazisinin bulunduğu bir çiftlikte yere döşenen mayın patladı. Patlamada 1 kadının hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Irak güvenlik kaynaklarına göre bu sabah Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Riyaz ilçesinin Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada 1 kadının hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar tedavi için Kerkük devlet hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin faili bulmak için geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi. - KERKÜK

Kaynak: İHA