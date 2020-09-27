Son dakika! Kerkük'te BM çalışanı bir doktor öldürüldü
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Son dakika! Kerkük'te BM çalışanı bir doktor öldürüldü

27.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:34
Son dakika! Kerkük'te BM çalışanı bir doktor öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) için çalışan Filipin uyruklu bir doktor, Kerkük'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) için çalışan Filipin uyruklu bir doktor, Kerkük'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan Kerkük'teki güvenlik kaynakları BM için Irak'ta görev yapan Ronald Santos adındaki bir doktorun gece saatlerinde ölü bulunduğunu ifade etti.

Güvenlik kaynağı, Santos'un bıçaklı saldırıya maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği ve cesedinin Kerkük Havalimanı yakınlarında bulunduğunu aktardı.

Yerel medyaya konuşan Kerkük İlçe Merkezi Kaymakamı Felah Bayci de olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını, ölümle ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

Söz konusu saldırıyı ilişkin UNAMI ve Filipin'in Bağdat Büyükelçiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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