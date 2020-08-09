Son dakika... Keresteler kül oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında keresteler kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 29. Sokakta yangın çıktı. Gece saatlerinde kerestelerin olduğu alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler alev topuna dönen yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucu çok sayıda kereste yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA