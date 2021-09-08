Son dakika 3. sayfa: Kereste fabrikasında korkutan yangın
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Son dakika 3. sayfa: Kereste fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Nermin Sokak üzerinde bulunan içerisinde orman ürünlerinin yer aldığı bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısına sirayet etti. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerinin daha rahat çalışabilmesi için yol kenarındaki keresteleri forklift yardımıyla kaldırdı. Daha sonra ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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