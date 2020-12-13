Son dakika... Kereste atölyesindeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü
13.12.2020 01:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 01:46
Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak'ta devriye gezen bekçiler, kereste atölyesinden duman yükseldiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.
Yangının iş yerindeki sobanın harlamasından çıktığı tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek