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Kereste atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kereste atölyesinde korkutan yangın Alevlere teslim olan kereste atölyesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇORUM (İHA) - Kereste atölyesinde korkutan yangın

Alevlere teslim olan kereste atölyesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir kereste atölyesinin depo bölümündeki elektrik atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken atölyede büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kereste atölyesinde korkutan yangın

Kereste atölyesinde korkutan yangın

Kereste atölyesinde korkutan yangın

Kereste atölyesinde korkutan yangın

Kereste atölyesinde korkutan yangın

Kereste atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Son Dakika Haberleri

Sungurlu, İtfaiye, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Haber

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