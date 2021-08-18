Son dakika... Kerbela şehitleri anıldı (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kerbela şehitleri anıldı (4)

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş tamamlandı.

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş tamamlandı.

Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri, bugün düzenlenen etkinliklerle yad ediliyor.

Bu kapsamda Kars'ta düzenlenen etkinlikte, Işıklı ve diğer camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler

Ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, buradan yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde Zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Faikbey, GAMP üzerinden İnönü Caddesi'nden devam etti.

Polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önemi aldığı yürüyüşte, katılımcılar Kars Garnizon Şehitliği'nde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak şehitler için dua etti.

Gözyaşı döküp dua ettiler

Katılımcılar daha sonra yürüyüşü Azeri Mazarlığı'nda tamamlayarak burada da gözyaşı döküp dua okudu.

Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Seyyid Ali Ekber Işık, törende yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in evrensel bir peygamber olduğunu anlattı.

Peygamberlerin sadece bir kitle için değil bütün insanlık için gönderildiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Bu matem ve yas, evrensel bir yastır, bu yas hiçbir mezhebe, ırka, kitleye ait değildir. İmam Hüseyin ıslah etmek için yola çıktı, isyan etmek için değil. Kerbela'da İmam Hüseyin'i şehit etmeye gelenler, Yahudi, Hristiyan, Ateist de değildi, oraya gelenler namaz kılan, oruç tutan, 'Müslümanım' diyen kimselerdi. Demek ki gerçek anlamda imanı olmayınca iş bu boyuta varıyor. İmam Hüseyin sadece Aşure gününde o insanlara 70 defa konuşma yaptı. Allah resulü bu yola nasıl tek başına çıktı ve başardıysa, İmam Hüseyin de tek başına kalacağını bile bile yola çıktı ve başardı."

Son dakika... Kerbela şehitleri anıldı (4)
Son dakika... Kerbela şehitleri anıldı (4)
Son dakika... Kerbela şehitleri anıldı (4)
Son dakika... Kerbela şehitleri anıldı (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Jens Stoltenberg
Magazin Hande Yener Haluk Levent Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kerbela şehitleri anıldı (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 21:52:06. #1.16#

title