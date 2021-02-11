Son dakika... Kenya Sağlık Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde çiftleri hediye olarak kan bağışına çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Kenya Sağlık Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde çiftleri hediye olarak kan bağışına çağırdı

11.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:04
Son dakika... Kenya Sağlık Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde çiftleri hediye olarak kan bağışına çağırdı

Bir son dakika haberine göre Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle çiftlere, kan verme çağrısı yaptı.

Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle çiftlere, kan verme çağrısı yaptı.

Bakanlık Sekreteri Mutahi Kagwe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kan bağışının, birinin sevdiği insana sunabileceği en güzel hediye olduğunu söyledi.

Kagwe, "Sevgililer Günü vesilesiyle çiftleri, kan bağışı yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı zorlukların yaşandığını aktaran Kagwe, kan bağışı için mevcut 95 bin bağış merkezini 300 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kagwe, Kenya Ulusal Kan Transfüzyon Hizmetleri (KNBTS) merkezlerinde 12-14 Şubat tarihleri arasında kan bağışı yapılabileceği bilgisini paylaştı.

KNBTS'ye göre Kenya'nın yılda 500 bin kan ünitesine ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Barış Manço Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kenya Sağlık Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde çiftleri hediye olarak kan bağışına çağırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 17:06:08. #1.16#
title