Son dakika... Kenya Sağlık Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde çiftleri hediye olarak kan bağışına çağırdı

Bir son dakika haberine göre Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle çiftlere, kan verme çağrısı yaptı.

Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle çiftlere, kan verme çağrısı yaptı.

Bakanlık Sekreteri Mutahi Kagwe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kan bağışının, birinin sevdiği insana sunabileceği en güzel hediye olduğunu söyledi.

Kagwe, "Sevgililer Günü vesilesiyle çiftleri, kan bağışı yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı zorlukların yaşandığını aktaran Kagwe, kan bağışı için mevcut 95 bin bağış merkezini 300 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kagwe, Kenya Ulusal Kan Transfüzyon Hizmetleri (KNBTS) merkezlerinde 12-14 Şubat tarihleri arasında kan bağışı yapılabileceği bilgisini paylaştı.

KNBTS'ye göre Kenya'nın yılda 500 bin kan ünitesine ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı