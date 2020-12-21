Son dakika! Kenya'da hemşire ve sağlık memurlarından sonra doktorlar da grev kararı aldı

Son dakika gündem haberine göre Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle greve başladı.

Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle greve başladı.

KMPDU Sekreteri Chibanzi Mwachonda, üyelere yaptığı çağrıda, "Hükümet, taleplerimizi yerine getirene kadar güvenliğiniz için evde kalmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktorların hükümetten talepleri arasında Kovid-19 tedbirlerinin arttırılmasının yanı sıra kapsamlı hayat sigortası ve risk ödenekleri bulunuyor.

Kenya Ulusal Hemşireler Birliği (KNUN) de iki hafta önce hastanelerde Kovid-19 tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı almıştı.

Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle en az 30 doktor, 26 hemşire ve 10 sağlık memuru hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak