Son Dakika | Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
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Son Dakika | Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü

Son Dakika | Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kenya'nın başkenti Nairobi'de eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, helikopter kazasıyla sarsıldı. Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF) Sözcüsü Zipporah Kioko yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait Mi-171E tipi helikopterin yerel saatle 09.00 sıralarında başkent Nairobi'nin güneybatısındaki Ngong'da düştüğünü bildirdi. Kioko, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Adı açıklanmayan bir polis, kaza sonucu helikopterdeki 17 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kenya basını, uçakta toplam 23 kişinin bulunduğunu belirtti.

Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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