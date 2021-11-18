Son dakika: Kenya'da 3 teröristin firar etmesinin ardından cezaevleri genel müdürü görevden alındı - Haberler
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Son dakika: Kenya'da 3 teröristin firar etmesinin ardından cezaevleri genel müdürü görevden alındı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika: Kenya'da 3 teröristin firar etmesinin ardından cezaevleri genel müdürü görevden alındı

Son dakika gündem haberine göre Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkesinde 3 teröristin firar etmesinin ardından Cezaevleri Genel Müdürü Wycliffe Ogalo'yu görevden aldı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkesinde 3 teröristin firar etmesinin ardından Cezaevleri Genel Müdürü Wycliffe Ogalo'yu görevden aldı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 teröristin firar etmesinin ardından Kenyatta'nın Cezaevleri Genel Müdürü Ogalo'yu görevden aldığı belirtildi.

Kenyatta'nın Ogalo'nun yerine John Kibaso Warioba'yu atadığı ifade edildi.

Görevden alınan Ogalo, terörle mücadele polisi tarafından gözaltına alındı.

Kenya'nın Kamiti bölgesindeki cezaevinde 15 Kasım'da 148 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan Mohamed Ali Abikar'ın da aralarında bulunduğu 3 terörist firar etmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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