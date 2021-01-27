Son dakika: Kenya'da 15 yaşındaki çoban, aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti
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Son dakika: Kenya'da 15 yaşındaki çoban, aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti

27.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:54
Son dakika: Kenya'da 15 yaşındaki çoban, aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Kenya'da hayvanları otlatmaya çıkaran 15 yaşındaki çoban, Masai Mara Ulusal Koruma Alanı yakınlarında bir aslanın saldırısında yaşamını yitirdi.

Kenya'da hayvanları otlatmaya çıkaran 15 yaşındaki çoban, Masai Mara Ulusal Koruma Alanı yakınlarında bir aslanın saldırısında yaşamını yitirdi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Masai Mara Ulusal Koruma Alanı muhafızlarından Eddy Nkoitoi, çobanın sürüyü otlatmaya gittiğini ve bir ağacın altında uyurken aslanın saldırısına uğradığını söyledi.

Nkoitoi, aslanın muhtemelen çok yaşlı olduğunu ve avlanmak için yeterli enerjisi olmadığından çocuğa saldırmayı tercih ettiğini belirtti.

Aslanı yakalamak için özel bir ekip oluşturulduğu kaydedildi.

Masai Mara'da av için koruma alanı dışına çıkan aslanlar, çalıların aşırı uzamasından dolayı fark edilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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