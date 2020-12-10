Son dakika! "Kentsel dönüşümde 195 binayı yıktık"
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Son dakika! "Kentsel dönüşümde 195 binayı yıktık"

10.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:32
Son dakika!

Son dakika haberler... Osmangazi Mahallesi'nde bugüne kadar 195 konutun kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını dile getiren Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinlerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Osmangazi Mahallesi'nde bugüne kadar 195 konutun kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını dile getiren Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinlerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Osmangazi Mahallesinde Muhtar Mustafa Yaldız ile birlikte yerinde bazı tespitlerde bulunduklarını ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin en büyük sorunu olan kentsel dönüşüm noktasında büyük yol aldıklarını ve ciddi bir noktaya geldiklerini söyledi. Başkan Işık, "Geride bıraktığımız sürede toplam 195 adet binamızın yıkım çalışmasını tamamladık. 45 adet binamızın da yıkım çalışmaları devam ediyor. En yakın sürede yıkım işlemlerini bitirdikten sonra yerinde dönüşüm ile ilgili çalışmaları başlatacağız. TOKİ çalışmalarını proje bazında devam ettiriyor. 2021 yılı içinde yaklaşık 500 konutluk ihale süreci tamamlandıktan sonra imalata başlanacak" dedi.

"2021'de yerinde dönüşüm başlayacak"

Bugüne kadar birçok sokakta taş döşeme ve tamirat işlerini ve asfalt ihtiyacı olan sokakların sorunlarını giderdiklerini ifade eden Başkan Işık, "2021 yılında en büyük işimiz ve mahallemizin tek beklentisi yerinde dönüşüm çalışmalarının hızla başlatılmasıdır. Bu çalışmalarımızı kentsel dönüşüm kapsamında sürdürüyoruz. Vatandaşımızı fazla borçlandırmadan yerinde dönüşüm yönüyle konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda muhtarımız Mustafa Yaldız ve ekibine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Zor bir süreçte zor bir görev devir aldık. Mahalle sakinlerimizin özverisi ile bugüne kadar geldik" diye konuştu.

Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Yaldız ise yapılan ziyaret ve hizmetler için Başkan Işık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son dakika! 'Kentsel dönüşümde 195 binayı yıktık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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