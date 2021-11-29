Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım aşamasında olan binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım aşamasında olan binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı. Binanın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı başlayan binanın bir kısmı etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yıkıldı. Olayı gören civardaki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, binada ve etrafında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı

Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı

Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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