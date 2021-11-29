Son dakika haberleri... Kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım aşamasında olan binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı. Binanın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı başlayan binanın bir kısmı etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yıkıldı. Olayı gören civardaki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, binada ve etrafında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)