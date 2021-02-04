Son Dakika | Kenti savaş alanına çeviren kavgada; 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçti (2)

Son dakika haberi... KAVGADAN ÖLÜMÜNE KAÇIŞ KAMERADAŞanlıurfa'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KAVGADAN ÖLÜMÜNE KAÇIŞ KAMERADA

Şanlıurfa'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde sopa olan erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınların ezilme tehlikesine rağmen hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü. Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde yaşanan kavgada erkekler kaçmaya çalışan kadınlara sopalarla vurmaya çalışması görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı