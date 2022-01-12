Son Dakika | Kent müzesi olacak tarihi cephe gerisi hastanesinde restorasyon sürüyor

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak hizmet verilen, sonraki yıllarda hastane ve okul olarak kullanılan tarihi taş binanın kent müzesine dönüştürülmesi için restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan, 1914'te inşa edilip, Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, sonraki yıllarda ise Kızılay ve Memleket Hastanesi olarak hizmet verilen Keşan Belediyesi'ne tahsisli tarihi binada, kent müzesi için restorasyon çalışmaları devam ediyor. Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle restorasyon çalışmalarımıza başladık. Müzemiz için eser topladık. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızdan müze konusunda eser konusunda desteklerini aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Keşan Kent Müzesi'nin ayakta kalabilmiş nadir tescilli yapılardan biri olduğunu dile getiren Avcı, "Hepinizin bildiği gibi burası bizim ayakta kalabilmiş tescilli yapılarımızdan bir tanesi. Bir Hersekzade Ahmet Paşa Cami'miz var bir de müzemiz var. Biz inanıyoruz ki; burası Keşan için çok güzel bir kampüs olacak. Alt katta atölyelerimiz olacak. Sanat merkezimiz, sanat galerimiz olacak. Bahçemiz donatılarla süslenecek. Herkesi, Kent Müzemize bekliyor olacağız. 100'üncü yılımız nedeniyle Trakya Üniversitesi ile belediyemizin düzenleyeceği bir Keşan Sempozyumu olacak. Keşan Belediyesi ve Müze Keşan olarak sempozyumun düzenleyici paydaş kurumuyuz. Kurtuluşunun 100'üncü yılında Keşan Sempozyumu 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Bunun dışında Keşanlı yazarlar ve Keşanlı sanatçılarla buluşmamız gerçekleşecek. Hem çalışan hem emekli öğretmenlerimizle bir projemiz olacak. 100 öğretmenden 100 anı kitabı bastırmayı düşünüyoruz. Envanter toplama ve sözlü tarih çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.