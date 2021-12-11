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Kensington Sarayı yakınlarında duyulan patlama seslerinin nedeni belli oldu

Kensington Sarayı yakınlarında duyulan patlama seslerinin nedeni belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'deki Kensington Sarayı yakınlarındaki, şiddetli patlama seslerinin polis ile bir şüpheli arasındaki silahlı çatışmadan kaynaklandığı ve şüpheli şahsın vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İngiltere'deki Kensington Sarayı yakınlarındaki, şiddetli patlama seslerinin polis ile bir şüpheli arasındaki silahlı çatışmadan kaynaklandığı ve şüpheli şahsın vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilmiş ve saray bölgesindeki yollar trafiğe kapatılmıştı. Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00 sularında Kensington Sarayı yakınlarındaki Marloes Road'da bulunan bir bankaya silahlı bir kişinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin gönderildiği aktarılarak, şüphelinin daha sonra bir arabaya binerek bölgeden kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin saat 15.19 sırasında Kensington Yolu ile Saray Kapısı Kavşağı'ndaki bir aracı durdurduğu ve silah çatışma çıktığı bildirildi. Polis, silahlı şahsın çatışma sırasında yaralandığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Polis silahlı şahsın kimliğinin doğrulanması ve için çalışmaların sürdüğünü belirterek, olay hakkında Metropolitan Polisi Mesleki Standartlar Müdürlüğünün bilgilendirildiğini aktardı. Metropolitan Polisi, olayın Bağımsız Polis Davranış Ofisi'ne yönlendirildiğini belirtti.

Görgü tanığı, polisin bir taksiyi durduğunu ve iki el ateş ettiğini ifade ederek, "Hızlı bir şekilde arka arkaya iki atış oldu" dedi.

TERÖR OLAYI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİ

Açıklamada, bölgede birçok yolun bir süre daha trafiğe kapalı kalacağı belirtilerek, halkın bölgeden uzak durması ve olayın terör olayı olarak değerlendirilmediği aktarıldı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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