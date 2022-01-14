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Son Dakika | 'Kene' operasyonunda 2 tutuklama

Son Dakika | 'Kene' operasyonunda 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta 'Kene' operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 'Kene' operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheliden A.K., S.K. ve L.K. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Hakim karşısına çıkan A.K. ve S.K. mahkemece tutuklanarak, Beycuma Cezaevine gönderildi. Diğer yandan L.K. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonların devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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