Son Dakika | 'Kene' operasyonunda 2 tutuklama

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 'Kene' operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheliden A.K., S.K. ve L.K. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Hakim karşısına çıkan A.K. ve S.K. mahkemece tutuklanarak, Beycuma Cezaevine gönderildi. Diğer yandan L.K. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonların devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

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