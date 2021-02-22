Son dakika: Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamın telefonunu çaldı
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Son dakika: Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamın telefonunu çaldı

22.02.2021 23:08 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:17
Son dakika: Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamın telefonunu çaldı

Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi Hasan Arutay'ın (60) yanına gelerek üst aramasından sonra 2 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

ADIYAMAN'da, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi Hasan Arutay'ın (60) yanına gelerek üst aramasından sonra 2 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Hasan Arutay'un yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi polis olduğunu söyleyerek kimlik sordu. Kimlik sorgusunun ardından yaşlı adamın üstünü arayan şüpheli cebinde bulunan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak otomobille kaçtı. Çevredekilerden yardım isteyerek polisi arayan  Arutay, şüpheliden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis, Arutay'un ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis, ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin telefonunu çaldığını ifade eden  Hasan Arutay, "Ben yolun karşısına geçtim biri bana bağırarak durdurdu. Genç birisi yanıma geldi, polis olduğunu söyleyerek üzerimi aramaya başladı. Cebimde bulunan cep telefonumu alarak bir arabaya binip kaçtı." dedi.


Son dakika: Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamın telefonunu çaldı
Son dakika: Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamın telefonunu çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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