Beylikdüzü'nde eşini öldüren Binnaz Kırış 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Beylikdüzü'nde eşini öldüren Binnaz Kırış 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Beylikdüzü'nde eşini öldüren Binnaz Kırış 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşini silahla öldüren sanık Binnaz Kırış hakkında karar verildi.

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşini silahla öldüren sanık Binnaz Kırış hakkında karar verildi. 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Kırış, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmasının ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beylikdüzü'nde şiddet gördüğü eşini başından vurarak öldüren sanık Binnaz Kırış hakkında karar verildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Binnaz Kırış, "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Çocuklarımın gözü önünde sürekli bana şiddet uyguladı. Eziyet uyguladı. Beni ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Defalarca beni aldattı, ses çıkardığımda da yine dayak yiyen ben oldum. Olayın olduğu gün oğlum beni elinden zor aldı. Zorla ilişkiye girmeye çalıştı. Bundan önce çok kavgalarımız olmuştu ilk kez o gece elinde silah vardı. O gece evde muhakkak bir katliam yaşanacaktı. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Çok pişmanım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Binnaz Kırış hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kırış'ın suçu haksız tahrik altında işlediğine karar veren mahkeme heyeti, önce 18 yıla sonrasında da geçmişi ve mahkemede ortaya koyduğu tavrından dolayı iyi hal indirimi uygulayarak Kırış'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karara üye hakim, olayın görgü tanığı olmadığı için dosyada yer alan kesin ve net raporların incelenmesinin zorunlu olduğunu belirterek, maktul yönünden yeniden ayrıntısı alınmamış doku, tırnak, kıl vesaire incelenmesi yapılarak hükümden önce değerlendirilme yapılması gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2019 yılında yaşanan olay anlatılmıştı. Tanık ifadelerinin yer aldığı iddianamede maktulle sanığın 25 yıldır evli olduklarına ve maktul Ferhat Kırış'ın sürekli alkol aldığına ve eşi sanık Binnaz Kırış'e şiddet uyguladığına yer verilmişti. İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunularak, Binnaz Kırış'ın 'haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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