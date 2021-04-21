Son dakika: Kendini silahlı vurup yardım istedi

Son dakika haberleri... Samsun'da kendini tabancayla omzundan vuran bir kişi yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kendini tabancayla omzundan vuran bir kişi yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, edinilen bilgiye göre, borcundan dolayı bunalıma giren S.T. (28) kendi kendini sağ omzuna 3 el tabancayla ateş ederek yaraladı. Evinden dışarı çıkan S.T. yardım istedi. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı