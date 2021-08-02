Son dakika... Kendini polis olarak tanıtıp 110 bin TL dolandıran sanığa hapis ve para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kendini polis olarak tanıtıp 110 bin TL dolandıran sanığa hapis ve para cezası

Son dakika... Kendini polis olarak tanıtıp 110 bin TL dolandıran sanığa hapis ve para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de, kendini polis olarak tanıtıp, aradığı kişiyi adının terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, 110 bin TL dolandıran sanığa 1 yıl 8 ay hapis ve 66 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de, kendini polis olarak tanıtıp, aradığı kişiyi adının terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, 110 bin TL dolandıran sanığa 1 yıl 8 ay hapis ve 66 bin TL para cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı sanık E.S.'nin 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mütalaaya karşı savunmada bulunan sanık E.S., üzerine atılı suçu işlemediği halde müştekinin 110 bin TL olan zararını ödediğini söyledi. E.S. ayrıca suçsuz olduğunu öne sürerek, mahkeme heyetinden beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.S. hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 66 bin TL para cezası verdi. Heyet ayrıca sanık E.S.'nin tahliyesine karar verdi.

Olay

23 Haziran tarihinde meydana gelen olayda E.S., telefonla H.A.'yı arayarak kendisini polis olarak tanıttı. E.S., H.A.'ya adının terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, H.A.'dan 110 bin TL para talep etti. E.S.'nin parayı bir parka bırakıp gitmesini söylemesi üzerine H.A. parayı bir parka bıraktı. Bunun üzerine parktan parayı alan E.S., olay yerinden parayı alarak uzaklaştı. Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan H.A. polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pavyondaki hesap kavgası cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
Pavyondaki hesap kavgası cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
Fransız balkon can aldı! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi
Fransız balkon can aldı! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi
2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü
2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Aleyna Tilki Çağatay Akman
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kendini polis olarak tanıtıp 110 bin TL dolandıran sanığa hapis ve para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:45:54. #1.14#

title