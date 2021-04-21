Son dakika! Kendi kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu öldü
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Son dakika! Kendi kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu öldü

Son dakika! Kendi kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynadığı sırada kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynadığı sırada kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Medine Güçlü (8), evde kimse yokken tabanca ile oynamaya başladı. Kız çocuğu bir süre sonra tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Burada kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kız çocuğu kaldırıldığı hastanede gece yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli tıp kurumuna kaldırılan cenaze yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Tabancanın ise ruhsatsız olduğu ve il dışındaki babasına ait olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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