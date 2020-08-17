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Son Dakika: Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Pisti'nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre - Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Pisti'nde incelemelerde bulundu Sofuoğlu: "İnsanların canlarını kaybetmesini istemiyoruz" Dünya Şampiyonu Motorsikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Pisti ile ilgili, "Bugün yollara çıkan gençler otomobillerle hız yapıyorlar kaza yapıyorlar...

17.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:35

- Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Pisti'nde incelemelerde bulundu

Sofuoğlu: "İnsanların canlarını kaybetmesini istemiyoruz"

DÜZCE - Dünya Şampiyonu Motorsikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Pisti ile ilgili, "Bugün yollara çıkan gençler otomobillerle hız yapıyorlar kaza yapıyorlar ve canlarını kaybediyorlar. Biz burayı güvenilir hizmet için yapacağız" diye konuştu.

Dünya Şampiyonu Motorsikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Düzce Cumayeri'nde yapımı devam eden pistte incelemelerde bulundu. Bu projeye 2016 yılında başladıklarını ifade eden Sofuoğlu, "Ben o zaman sporcuydum. Ak Parti Belediye'siyle başlamıştık ama bugün yeni belediye başkanımızla seçildikten sonra beni aradı ve bu projeye devam etmek istiyorum dedi. Biz de buralara emek vermiştik ve daha sonrasında çok emek vermiştik buraya ve burası belediye başkanı değişmesine rağmen yeni belediye başkanının enerjisi inancı o kadar yoğundu ki beni de heyecanlandırdı. Çok aksilikler yaşadık biz burada. İlk başladık, sonra darbe girişimi oldu. Ardından uzun süre dozerler farklı yerlerde kullanıldı, ara vermek zorunda kaldık. Daha sonra benim sporculuk kariyerim, milletvekilliği derken çok fazla özen gösteremedik. Burası beni yeniden heyecanlandırmaya başladı. Bunun asıl amacı aman gelin profesyonel yarışlar yapalım değil. Halka hizmet eden bir tesis olsun istedik. Türkiye'de bizim eksikliklerimizden de hız tutkusunu seven insanların bunu yaşamak için tesisleri olamamasıdır. Bu tesisi bitirmek kolay olmadı, çok fazla destek olamadık. Öte yandan Düzce Belediyesi destek verecekti ama 2 kere başkan değişti. Bu işi hep yapmak istediğimiz zamanda yaşanan 3 yıldaki değişiklikler bizi yavaşlattı. Ellerinden geldikleri kadarıyla bizlere destek oldu insanlar. 2 buçuk yıldır burada yatırım var işin büyük kısmını bitirdik. İstanbul Park var diyecekler bana ama ticaret odası orayı bir şirkete kiraladı ve büyük meblalar ödendiği için bu tesisler pahalı. Halkın rahatlıkla girebildiği tesis değil. Biz burada belediyelerin nasıl tesisi varsa halkın rahat kullanabileceği hizmet tesisi haline getirmek istedik. Benim buradaki tek beklentim gençler buraya girsin ve yarışlarını burada yapsın. Bugün yollara çıkan gençler otomobillerle hız yapıyorlar kaza yapıyorlar ve canlarını kaybediyorlar. Biz burayı güvenilir hizmet için yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise bu tesislerin yapımında her zaman destek olacaklarını belirtirken, tesislerin bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

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Son Dakika: Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Pisti'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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