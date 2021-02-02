Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, sel nedeniyle İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti

Son dakika politika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetli yağışın hayatı olumsuz etkilediği İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetli yağışın hayatı olumsuz etkilediği İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'deki sel nedeniyle Twitter hesabından "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşanan afet nedeniyle tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan