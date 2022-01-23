Son Dakika | Kediyi yere vurarak öldürdü; kameradan belirlenip tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir kişi sokakta yakaladığı kediyi yere çarparak öldürdü. Kediyi öldürme anı güvenlik kameralarına yansıyan ve hayvanın kendisine saldırdığını iddia eden şüpheli S.A., 'Eziyet ederek hayvan öldürmek' suçundan tutuklandı.

Olay, 13 Aralık 2021 gecesi Malkara'nın Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen S.A., önüne çıkan kedilerden birini başından tutup yere vurarak öldürdü. S.A., bölgeden yürüyerek ayrılırken, sabah saatlerinde ölü kediyi görenler durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kediyi ilçede sosyal medya için çekimler yaptığı belirtilen S.A.'nın yere vurarak öldürdüğü belirlindi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemede, 'Eziyet ederek hayvan öldürmek' suçundan tutuklandı.