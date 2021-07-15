Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Silivri'de babasının işyeri önünde kediyi seven 4 yaşındaki çocuk, manevra yapan ticari aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Silivri'de babasının işyeri önünde kediyi seven 4 yaşındaki çocuk, manevra yapan ticari aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, küçük çocuğun ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Temmuz Cumartesi günü Silivri Çanta Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki markete malzeme bırakan ticari araç sürücü, manevra yaparak aracını hareket ettirdi. Bu sırada babasının işyeri önünde kedi seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan isimli çocuğu fark etmeyerek altına alıp ezdi. Çocuğunun aracın altında kaldığını fark eden baba, kızını aracına alarak hastaneye götürdü. Ayla Deniz Turan isimli çocuk hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

Silivri'de küçük çocuğun aracın altında kaldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun kediyi sevdiği sırada aracın hareket ederek, çocuğu altına alıp ezdiği görülüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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