Son Dakika | Keban Baraj Gölü'nde feribot yolcuları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat sırasında araçlarında kalacak
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Son Dakika | Keban Baraj Gölü'nde feribot yolcuları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat sırasında araçlarında kalacak

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son Dakika | Keban Baraj Gölü'nde feribot yolcuları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat sırasında araçlarında kalacak

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Pertek ve Çemişgezek ilçeleri ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotlarda ek tedbirler alındı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Pertek ve Çemişgezek ilçeleri ile Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribotlarda ek tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla, feribotların kantin bölümlerinin ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Feribotlarda seyahat eden yolcuların, yolculuk esnasında araçtan inmelerine müsaade edilmemesine, maske, mesafe ve temizlik denetimlerinin emniyet ve belediye zabıtası eliyle her seferde düzenli gerçekleştirilmesine, yolculuk boyunca vatandaşlarımıza yönelik uyarıcı anonsların yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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