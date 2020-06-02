Son Dakika | KBÜ öğrencilerinden İHA başarısı Son dakika gelişmesine göre Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"na damga vurdu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"na damga vurdu.

KBÜ'den yapılan açıklamada, yarışmada KBÜ'den 9 takımın, "kavramsal tasarım raporu" aşamasını geçerek TÜBİTAK'tan 8 bin lira İHA geliştirme desteği almaya hak kazandığını, "Bürküt" ve "Aspar" İHA takımlarının ise genel kategori değerlendirmelerinde 3. ve 4. olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye genelinde İHA konusunda farkındalığın arttırılması ve İHA üzerine yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasının amaçlandığı yarışma için 336 takımın başvurusu kabul edildi. KBÜ'den 11 takım yer aldı. Değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri alan takımlar başarılı bulunarak İHA geliştirme desteği almaya hak kazandı. Yarışmanın finali, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göleti'nde 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, yarışmaya başvuran 11 takımın projelerinin Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklendiğini belirtti.

Prof. Dr. Yaşar, bu projelerde öğrencilere her türlü desteği sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Refik Polat olmak üzere Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Prof. Dr. Raif Bayır ve Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Çayıroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA