Son Dakika | Kazım Karabekir vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı
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Son Dakika | Kazım Karabekir vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı

26.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:36
Son Dakika | Kazım Karabekir vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle az sayıda katılıma izin verilen anma programında Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve bazı kurum amirleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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