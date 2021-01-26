Son Dakika | Kazım Karabekir vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 73. yılında Kars'ta anıldı.