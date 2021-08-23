Kazdağları'nda orman yangını
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Kazdağları'nda orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazdağları'nda orman yangını Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kazdağları'nda orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangın için Çanakkale'den ikinci helikopterin istendiği öğrenildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri bölgede rüzgarın etkili olmadığını, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.

Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda orman yangını
Kazdağları'nda orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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