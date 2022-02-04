Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı - Haberler
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Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de bir motosiklete çarpıp sürücüsünü yaraladığı, park halindeki iki araca zarar verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir motosiklete çarpıp sürücüsünü yaraladığı, park halindeki iki araca zarar verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya 2 Caddesi'nde motosikletli kuryeye çarparak yaralanmasına neden olan H.Y, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada park halindeki iki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Ekipleri fark ederek araçtan inip yaya olarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı. H.Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Otomobil, Polis, Güncel, Haber

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