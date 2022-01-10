Son Dakika | Kazaya karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında "amfetamin" tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kazaya karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında "amfetamin" tespit edildi

Son Dakika | Kazaya karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında
AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ankara'da 22 Aralık 2021'de 1 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı "amfetamin" tespit edildi.

Ankara'da 22 Aralık 2021'de 1 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı "amfetamin" tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'ın Yenikent semtinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan "amfetamin" tespit edildi.

Otobüs şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği belirlendi.

Şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.

Hakkında uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma suçundan da soruşturma başlatılan şüphelinin, söz konusu maddenin kullandığı bir ilaçtan dolayı kanına karıştığını söylediği öğrenildi.

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi yaşamını yitirirken 29 kişi yaralanmıştı.

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

 Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title