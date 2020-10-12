Son Dakika | Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak
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Son Dakika | Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak

12.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:59
Son Dakika | Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak

Son dakika haber: Melikgazi Belediyesi Kazancılar Çarşısında yer alan dükkanların cepheleri ve tabelaları ile ortak kullanıma sahip üst örtü ile zeminin oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma başlatacak.

Melikgazi Belediyesi Kazancılar Çarşısında yer alan dükkanların cepheleri ve tabelaları ile ortak kullanıma sahip üst örtü ile zeminin oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma başlatacak.

İlçede görüntü kirliliğinin önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehir merkezi bizim için misafir odası. Çarşıdaki sarraf ve esnaf arkadaşların rahat etmesi ve buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın da Kayseri'ye yakışır bir ortamda alışveriş yapması önemli. Kazancılar Çarşısı şehrimizin misafir odası gibi. Misafir odamızı da en iyi hale getirmek istiyoruz. Kazancılar Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmek için esnafımızla el ele vererek güzel bir proje hazırladık. Kazancılar Çarşısı için KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile yaptığımız çalışma sonucu ihale yaparak çarşıda yeni projemizi uygulamak üzere çalışma başlatacağız. Kazancılar yenilenerek hem esnafımızın yüzü gülecek hem de Kayseri'ye gelen misafirlerimize hoş bir izlenim bırakacak. Hiçbir esnafımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı tamamlayacağız. 'Cephe ve tabelaların görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılıp rehabilite edilmesi' yönünde Meclisimizde oy birliği ile karar almıştık. Meclis üyelerimiz ile el ele vererek ilçemizin geleceğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, çarşı genelinde kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere yenileme çalışmasının yapılacak olan ihale ile kısa sürede başlayacağını hatırlattı. - KAYSERİ

Son Dakika | Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak
Son Dakika | Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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