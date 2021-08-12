Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi
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Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi Yaşanan otobüs kazalarını ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle tatil bölgelerine giden otobüslerde denetim yaptı.

Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi

DÜZCE - Yaşanan otobüs kazalarını ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle tatil bölgelerine giden otobüslerde denetim yaptı. Ekipler denetimler sırasında otobüslerin içinde yolcuların emniyet kemerlerini de kontrol etti.

Türkiye'den son haftalarda yaşanan otobüs kazalarında onlarca vatandaş hayatını kaybederken bir o kadar vatandaşta yaralanmıştı. Yaşanan kazaların ardından artırılan önlemler ile yeni kazaların önüne geçilmeye çalışılırken Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatil bölgelerine giden otobüslerde denetimlerini artırdı. Anadolu'nun denize açılan önemli kapılarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesi ve Karadeniz sahil bölgesine giden otobüsleri D-655 Düzce- Zonguldak Karayolunda uygulama yaparak denetlendi. Ekipler, otobüslerde takograf, şoför emniyet kemeri ve evraklarını kontrol etti. Denetimler sırasında yolcuların emniyet kemerlerine de baktı.

Yetkililer, acıların yaşanmaması için otobüsler başta olmak üzere yolcuların, sürücülerin mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini belirttiler.

Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi
Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi
Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi
Kazalar sonrası tatil bölgelerine giden otobüsler tek tek denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol

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