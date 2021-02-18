Son dakika! Kazakistan ve Özbekistan arasında stratejik ortaklık güçlendirilecek

Son dakika haberi: NUR Kazakistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında stratejik ortaklığı derinleştirme konularını görüştü.

NUR Kazakistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında stratejik ortaklığı derinleştirme konularını görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Nur Sultan'da resmi ziyarette bulunan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, ikili ilişkiler ve uluslararası gündemin yanı sıra Kazak-Özbek stratejik ortaklığını derinleştirme konularını ele aldı. Tleuberdi ve Kamilov, görüşmede, karşılıklı yüksek düzeyde ilişkilerin genişletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan Kazak-Özbek stratejik ortaklığını daha da pekiştirme ve ülkeler arasındaki mevcut durumun görüşüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova