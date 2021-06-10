Son Dakika | Kazakistan ve Katar arasında ekonomik ilişkiler güçlendirilecek

Son dakika haberleri: NUR Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, Kazakistan ile ekonomik alanda iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturmak istediklerini söyledi.

NUR Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, Kazakistan ile ekonomik alanda iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturmak istediklerini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Al-Thani, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Tokayev, iki ülkenin müşterek menfaat alanlarında ilişkileri güçlendirmek için önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Al-Thani de Kazakistan ile ekonomik alanda iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturmak istediklerini söyledi. Bunun yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli aşı QazVak'ı geliştirmelerinden dolayı Kazak lidere Katar Emiri'nin tebriklerini ileten Al-Thani, bu konuda her türlü desteği sağlamaya niyetli olduklarını kaydetti.

Ziyaret çerçevesinde Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile de ikili ve heyetler arası görüşmede bir araya gelen Al-Thani, tarım, madencilik, ulaştırma, lojistik, finans ve bankacılık alanlarında müşterek projeleri ele aldı.

Görüşmelerin ardından Katar Kalkınma Fonu tarafından Kazakistan'ın Almatı bölgesinde yer alan Ötegen Batır köyünde perinatal merkezinin inşa edilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova