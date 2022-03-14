Son Dakika | Kazakistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

NUR Kazakistan'ın, Ukrayna'ya 28,2 ton tıbbi malzemeden oluşan insani yardımın ilk kısmını gönderildiği bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Almatı Havalimanı'ndan Ukrayna'ya çoğu ilaçlardan oluşan insani yardımın ilk kısmının sabah saatlerinde yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya 17 ilaç türünden oluşan toplam ağırlığı 28,2 tonu bulan insani yardım ulaştırılacağı kaydedildi.

Söz konusu yardımın Ukrayna'ya Polonya üzerinden gönderileceği aktarılan açıklamada, "Kazakistan hükümeti, bunun için Ukrayna'ya uluslararası insani yardım dağıtma merkezlerinin konuşlandırıldığı komşu ülkelerle anlaştı. İnsani yardımın ikinci partisini de yarın gönderiyoruz." ifadesi kullanıldı.