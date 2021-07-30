Son dakika... Kazakistan, reklam ihlalleri gerekçesiyle yasakladığı LinkedIn'i yeniden erişime açtı
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Son dakika... Kazakistan, reklam ihlalleri gerekçesiyle yasakladığı LinkedIn'i yeniden erişime açtı

Son dakika... Kazakistan, reklam ihlalleri gerekçesiyle yasakladığı LinkedIn'i yeniden erişime açtı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... NUR Kazakistan'da, reklam ihlalleri gerekçesiyle yasaklanan sosyal paylaşım platformu LinkedIn'i yeniden erişime açıldığı bildirildi.

NUR Kazakistan'da, reklam ihlalleri gerekçesiyle yasaklanan sosyal paylaşım platformu LinkedIn'i yeniden erişime açıldığı bildirildi.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, LinkedIn'in ülke sınırlarında yasaklanmasının ardından şirketin bölge temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmelerin ardından söz konusu sosyal paylaşım platformunun yasa dışı içerikleri kaldırdığına işaret edilerek "Bu bağlamda, kullanıcılar için LinkedIn'e yeniden erişim sağlandı." denildi.

Kazakistan, 27 Temmuz'da, çevrim içi kumar reklamını yapmak ve sahibi olmayan sahte hesaplar oluşturmak gibi reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn'e erişimi yasakladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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